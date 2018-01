P0ng1 schrieb am 17.01.2018 um 15:19 Uhr

Sollte es sich wirklich um die Fable IP handeln so wird es wohl ein kompletter Neustart der Serie werden.

Ich rechne dann mit einem Ergebnis ala Tomb Raider, auch dort wurde kein Stein auf dem anderen gelassen.

Selbes gilt wohl auch für den God of War Reboot.

Bin schon gespannt wann MS die ersten neuen Spiele präsentiert.

Gerüchte gab es in den letzten Wochen reichlich.