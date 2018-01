Nintendo Labo: Bauen, Spielen, Entdecken: Funktionale Pappmodelle mit Switch-Handheld und Joy-Con-Controllern

Screenshot - Nintendo Labo (Switch) Screenshot - Nintendo Labo (Switch) Screenshot - Nintendo Labo (Switch) Screenshot - Nintendo Labo (Switch)

Bauen, Spielen, Entdecken - mit diesem Dreiklang hat Nintendo soeben Nintendo Labo für Switch angekündigt . Labo versucht Modellbau aus Pappe mit dem Switch-Handheld und den Joy-Con-Controllern zu verbinden und den Modellen somit spielerisch Interaktivität zu verleihen."Baue sogenannte Toy-Con-Modelle aus Pappbögen, kombiniere sie mit Nintendo Switch und schon kannst du sie zum Leben erwecken", schreibt der Hersteller. Mit einem gebastelten Motorrad aus Pappe kann man zum Beispiel ein Rennen fahren oder mit einer Angelrute (virtuell) Fische fangen oder mit einem Klavier ein Lied spielen.In den Toy-Con-Modellen sind unterschiedliche Pappbögen enthalten, die sich zu verschiedenen Modellen zusammenbauen lassen. Die interaktive Bau-Anleitung wird dabei auf der Switch-Konsole angezeigt. Diese Modelle können dann mit dem Switch-Handheld und den Joy-Con-Controllern versehen werden. "Beim Bauen der Toy-Con-Modelle lernst du, wie sie funktionieren. Dieses Wissen kannst du dann einsetzen, um dir neue Spielmöglichkeiten auszudenken", heißt es. Die Modelle können außerdem mit Aufklebern versehen oder ausgemalt werden.Labo wird ab dem 27. April 2018 in zwei Sets erhältlich sein: Multi-Set und Robo-Set. Das Multi-Set (Toy-Con 01) wird fünf verschiedene Modelle (RC-Auto, Angel, Haus, Motorrad und Klavier) sowie eine Switch-Softwarekarte mit kompatibler Software für das Multi-Set enthalten. Mit dem Robo-Set (Toy-Con 02) wird man einen eigenen Papp-Roboter-Set bauen können - inkl. Switch-Softwarekarte mit kompatibler Software für das Robo-Set. Für die Sets werden weder Kleber noch Schere benötigt. Im Lieferumfang sind zum Beispiel Pappbögen, Schnüre, Ösen, Elastikbänder etc. dabei. Veranschaulicht wird das Konzept im folgenden Trailer mit einigen Beispielen.Ein Preis für den europäischen Markt wurde nicht genannt. In Japan kostet das Multi-Set 6.980 Yen (ca. 51 Euro) und das Robot-Kit 7.980 Yen (ca. 58 Euro).Außerdem wird Nintendo einen Labo-Workshop in Hamburg veranstalten: "Eltern oder Erziehungsberechtigte (oder andere Familienmitglieder), die Nintendo Labo noch vor der Veröffentlichung am 27. April mit ihrem Kind bzw. ihren Kindern ausprobieren möchten, können am Nintendo Labo Workshop in Hamburg teilnehmen. Möglicherweise könnt ihr sogar als Teil unserer Kampagne dabei helfen, Nintendo Labo der ganzen Welt vorzustellen! Was ist der Nintendo Labo Workshop? Der Nintendo Labo Workshop ist ein spezielles Event, bei denen Kinder, Eltern, Medienangehörige und Influencer zusammen mit Nintendo Labo bauen, spielen und entdecken können. Die Teilnahme ist begrenzt, daher nutze bitte das Anmeldeformular , um die Chance auf die Teilnahme an einem der Events in Hamburg zu erhalten. Der Workshop wird ca. 3-4 Stunden dauern."Letztes aktuelles Video: Ankündigung