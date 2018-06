Nintendo Labo: Toy-Con 01: Multi-Kit: Kreative Bastler für Wettbewerb gesucht - 4Players.de

Kreationen: Wer eine eigene Idee für ein originelles Toy-Con hat, schnappt sich am besten ein paar Bögen Karton, zieht sich in die spielinterne Toy-Con-Werkstatt zurück – und lässt sich überraschen, wohin die Tüftelei ihn führt. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

Dekorationen: Mit Stiften, Stickern, Schablonen und allem, was es an Künstler-Zubehör zu finden gibt, gilt es die kreativsten Toy-Con-Designs zu entwerfen.

Kinder: In dieser Kategorie können Nachwuchs-Erfinder, die nicht älter als 12 Jahre alt sind, ihre Toy-Con-Kreationen oder –Designs einreichen. Dabei dürfen ihnen auch Erwachsene behilflich sein."



Mit dem Nintendo Labo Creators Contest sucht Nintendo die kreativsten Bastler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. In der Pressemitteilung heißt es:"Ob geschickte Technik-Tüftler und Erfinder oder originelle, kreative Geister - alle sind eingeladen, an dem Wettbewerb teilzunehmen. Zu den reizvollen Preisen, die es dabei zu gewinnen gibt, gehört auch eine Spezialausgabe der Nintendo Switch-Konsole. Alle, die mitmachen, können ihre Kreationen in folgenden drei Kategorien einreichen:Ab dem 19. Juli kann man seine Beiträge auf der offiziellen Seite von Nintendo Labo einreichen. Der Teilnahmeschluss wurde auf den 7. September datiert.