New Gundam Breaker: Bandai Namco kündigt neuen Teil der Mech-Action an

Screenshot - New Gundam Breaker (PS4) Screenshot - New Gundam Breaker (PS4) Screenshot - New Gundam Breaker (PS4) Screenshot - New Gundam Breaker (PS4)

Mit New Gundam Breaker hat Publisher Bandai Namco einen neuen Teil der Mech-Action angekündigt, der noch in diesem Jahr für die PlayStation 4 veröffentlicht werden soll. Nach Angaben von Gematsu verwenden die Entwickler die Unreal Engine 4 als technisches Grundgerüst.Im Zentrum des Spiels steht nicht länger nur der Kampf zwischen den Robotern, sondern das Zerlegen der Gegner in ihre Einzelteile. Denn diese werden benötigt, um sich einen eigenen Gundam zu fertigen, mit dem man es mit seinen Feinden aufnimmt. Dabei soll es ein "Customization Battle System" ermöglichen, Teile sogar in Echtzeit während der Duelle auszutauschen.Beim deutschen PlayStation Blog heißt es über das Spiel:"Egal ob Action-Adventure, Brawler oder Beat’em-Up, Gundam hat uns schon oft in das Cockpit der ikonischen Kampfmechs entführt. Auch dieses Mal dürfen wir uns wieder hinter den Steuerknüppel schwingen, allerdings nicht in irgendeinem Mech. In New Gundam Breaker gilt es, aus verschiedenen Teilen euren ganz eigenen Gundam zu bauen und damit in die Schlacht zu ziehen. Wie LEGO, nur cooler!"Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer