New Gundam Breaker: Termin steht fest; PC-Version bestätigt - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment Europe bestätigt im folgenden Trailer, dass New Gundam Breaker am 22. Juni 2018 für PlayStation 4 und erstmalig in digitaler Form für PC erscheinen wird.Im Zentrum des Mech-Actionspiels steht nicht länger nur der Kampf zwischen den Robotern, sondern auch das Zerlegen der Gegner (Gunplas) in ihre Einzelteile. Denn diese Teile werden dazu benötigt, um sich einen eigenen Gundam zu fertigen. Das "Customization Battle System" soll es sogar ermöglichen, die Teile in Echtzeit während der Duelle auszutauschen.