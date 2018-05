New Gundam Breaker: Bandai Namco stellt die Anpassungsmöglichkeiten der Mechs vor - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment Southeast Asia hat ein neues Video zu New Gundam Breaker veröffentlicht, das den Setup-Modus des Action-Adventures vorstellt. Man bekommt also einen Einblick in die Konstruktions- und Anpassungsmöglichkeiten der Mechs (Gunpla).Im Zentrum der Mech-Action stehen nämlich nicht nur die Kämpfe zwischen den Metallriesen, sondern auch das Zerlegen der Gegner in ihre Einzelteile, um sich daraus ein eigenes Gefährt zu bauen. Es soll sogar möglich sein, die Teile während der Duelle in Echtzeit auszutauschen. New Gundam Breaker erscheint am 22. Juni 2018 für PlayStation 4 und PC.Letztes aktuelles Video: Setup Mode