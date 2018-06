New Gundam Breaker: Trailer zeigt die Anpassungsmöglichkeiten der Gunpla - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment Europe gibt im folgenden Trailer einen Einblick in die Individualisierungsmöglichkeiten in New Gundam Breaker , schließlich kann der eigene Gunpla (Mech) komplett angepasst werden. Jedes Bauteil hat eigene Statistiken, Fähigkeiten und Features. So führt ein Gunpla mit einer Axt andere Kombos aus als mit einem Doppel-Schwert. Für ihre Basis-Gunpla können Spieler zwischen 100 Mobile Suits aus vorherigen Spielen und elf exklusiven Modellen wählen. Regelmäßige Updates versprechen weitere Möglichkeiten. Außerdem werden alle zukünftigen DLCs kostenlos sein. Das Spiel wird am 22. Juni 2018 für PC via Steam und PlayStation 4 veröffentlicht.Sobald die Spieler mit dem Bauen und dem Lackieren fertig sind, können im Galerie-Modus Fotos des Gunpla aufgenommen werden. Hier können aus 64 voreingestellten Posen und über 20 Hintergrundbildern gewählt werden.Letztes aktuelles Video: How to build a Gunpla