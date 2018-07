New Gundam Breaker: Bandai Namco verspricht Qualitätsverbesserungen - 4Players.de

"Bedienung / Reaktion: Eingabereaktion und Bedienungsstabilität werden verbessert. (Juli 2018)

Kamera / Lock-on: Kamera und Lock-on-Verhalten werden angepasst und verbessert. (Juli 2018)

'Parts Out': Das Verhalten der 'dritten Kraft' des NPCs im Kampfmodus wird angepasst sowie die Möglichkeit, nach einem Kampf neue Teile zu erhalten. (Juli 2018)

Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit: Sortierungsfunktion wird angepasst. (Juli 2018)

Neue Stage: Neue Kampf-Stages werden hinzugefügt. (Juli 2018)

Andere: Änderung, um am Ende einer Multiplayer-Runde die Teile zu erhalten, die das Team gesammelt hat. (Juli 2018) Weitere Radio-Chat-Dialekte werden hinzugefügt, um die Kommunikation im Spiel zu verbessern. (Juli 2018) Variationen der Multiplayer-Modi werden hinzugefügt: 3: 3 Kämpfe, 3 vs. CPU-Kampf (August 2018)

Parameter: Einige Parameter werden angepasst, um das allgemeine Erlebnis zu verbessern. (Nach Juli 2018)"

Bandai Namco Entertainment Europe möchte New Gundam Breaker auf PlayStation 4 mit allerlei Updates versorgen. Die vom Publisher selbst als "Qualitätsverbesserungen" bezeichneten Maßnahmen sind für diesen Sommer geplant und sollen der PC-Version (Steam) direkt zur Veröffentlichung hinzugefügt werden.Kommende Ergänzungen und Verbesserungen:"Es ist möglich, dass sich der Zeitplan und der Inhalt der kommenden Ergänzungen und Verbesserungen ändert", heißt es abschließend.Letztes aktuelles Video: How to build a Gunpla