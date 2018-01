Memories of Mars: Überlebenskampf auf dem Roten Planeten von Limbic Entertainment

"Erkunden und Entdecken: Erkunde mehr als 16 km² Landschaft auf dem Mars, einschließlich Wüsten, Krater, Schluchten, felsige Ebenen und Hochländer. Besuche mehr als 85 interessante Orte, wie verlassene Städte, Minen, Industrieanlagen, Biokuppeln und Fahrzeuge.

Überleben: Kümmere dich um deine Grundbedürfnisse, wie Gesundheit, Ausdauer, Ernährung, Körpertemperatur und Sauerstoff.

Kämpfen: Du begegnest einzigartigen NPCs, die immer darauf aus sind, deine Abenteuer zu stören, und musst gegen sie kämpfen. Diese NPCs stecken voller interessanter Überraschungen aus vorherigen, fehlgeschlagenen Kolonialisierungsbemühungen. Jetzt sind sie abtrünnig geworden und du musst verschiedene Arten krabbelnder Pods, Bohrdrohnen und zukünftiger Feinde besiegen, die später vorgestellt werden.

Bauen: Baue deine eigene Basis, denn sie ist der Grundstein deiner Gameplay-Erfahrung. Errichte eine eigene kleine Basis oder arbeite mit anderen zusammen, um eine noch größere zu bauen. So oder so, du kommst um eine Basis nicht herum, denn nur so kannst du den Mars überleben!

Ereignisse und Flops: Memories of Mars hat ein sehr einzigartiges System mit In-Game-ereignissen, bei denen die Spieler zusammenarbeiten und versuchen müssen, diese Ereignisse zu überleben, um Flops zu sammeln. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Flops zu sammeln. Aber sei auf der Hut, denn andere Spieler können dir deine Flops stehlen, sie erledigen oder erbeuten."

Limbic Entertainment (Might & Magic Heroes 6 & 7; Might & Magic 10: Legacy; Tropico 6) und Publisher 505 Games haben die Online-Survival-Sandbox Memories of Mars für PC angekündigt. Das Spiel soll im Laufe des Jahres als Early-Access-Titel bei Steam erscheinen."100 Jahre in der Zukunft ist auf dem Mars etwas Seltsames geschehen. Früher wurde der rote Planet noch regelmäßig besucht, doch heute ist er (fast) verlassen, obwohl noch einige Überlebende dort sind. Der Traum, den Mars auszubeuten und zu kolonisieren hat sich als unmöglich erwiesen."In Memories of Mars spielt man einen Klon, der vor kurzem auf der Marsoberfläche erwacht ist, und erfährt, dass seine Lebensspanne von den tödlichen Sonneneruptionen abhängt, die alle paar Wochen die Planetenoberfläche heimsuchen. Die Aufgabe des Spielers ist es, in der Ödnis des Mars zu überleben. Es gilt, die raue Marslandschaft zu erkunden und eine bewohnbare Siedlung zu errichten, während allerlei Gefahren lauern. Dazu gehören seltsame Feinde, harsche Umweltbedingungen und die anderen menschlichen Klone, die ebenfalls überleben wollen."Memories of Mars nimmt die Spieler mit auf ein episches Abenteuer. Es gilt zu überleben und die Welt zu erkunden, während man versucht, die unzähligen geheimnisvollen Gefahren auf dem Mars zu überstehen", so Stephan Winter, CEO von Limbic Entertainment. "Wir haben eine offene Welt mit scheinbar endlosen Möglichkeiten erschaffen, die den Spieler einsaugt und in der er Fortschritte machen kann bei seinen Erkundungen vor der Kulisse des seltsamen und eigentümlichen Planeten Mars.""Unsere Partner bei Limbic Entertainment beindrucken uns fortlaufend mit ihrer Kreativität und ihren gewagten Ideen, um an die Grenzen des Genres Online-Multiplayer-Survival zu gehen", so Tim Woodley, Senior Vice President of Global Brand and Marketing bei 505 Games. "Memories of Mars stellt eine starke Startrampe für das neue Jahr dar und wir freuen uns schon darauf, weitere Entwicklungs-Neuigkeiten zu verkünden, während wir uns in die Umlaufbahn zum Early-Access-Debüt auf Steam Anfang 2018 begeben."Features laut Steam-Beschreibung:Letztes aktuelles Video: Ankündigung