Memories of Mars: Saison-Mechanik des Survival-Abenteuers vorgestellt - 4Players.de

Im Rahmen des vergangenen Closed-Beta-Wochenendes zu Memories of Mars haben Limbic Entertainment und 505 Games mehr über die Saison-Mechanik des Survival-Sandbox-Spiels auf dem roten Planeten enthüllt : "Mit dem Saison-System, das heute vorgestellt wurde, wird der Tod selbst für die geschicktesten Spieler unausweichlich, wenn durch periodisch auftretende, katastrophale Sonneneruptionen sämtliches Leben und von den Spielern errichtete Bauwerke endgültig von der Oberfläche getilgt werden. Einige der im Laufe der Saison erlernten Talente und Fähigkeiten können gesichert und durch eine Reihe von Klonen weitergegeben werden, die Spieler können so vorherige Erinnerungen daran herunterladen, wie man Dinge baut und herstellt, um beim Überleben in der nächsten Saison einen Startvorteil zu haben.