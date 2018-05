Memories of Mars: Der Überlebenskampf auf dem Roten Planeten startet Anfang Juni im Early Access - 4Players.de

505 Games und Limbic Entertainment haben einen Termin bekannt gegeben, wann der Startschuss für das Survival-Abenteuer Memories of Mars im Early Access bei Steam fällt: Ab dem 5. Juni darf man auf dem PC die lange Reise zum Roten Planeten antreten, um nach Ressourcen zu suchen, einen Unterschlupf zu errichten und den Gefahren zu trotzen, die sowohl von NPCs als auch anderen Spielern ausgehen können. Gleichzeitig besteht die Option, sich zusammenzuraufen und gemeinsam ums Überleben zu kämpfen, wobei eine fatale Sonneneruption früher oder später jedes Leben auslöschen und eine neue Saison einläuten wird.In der Pressemitteilung heißt es: "In Memories of Mars müssen die Spieler auf der rauen und unerbittlichen Oberfläche des roten Planeten überleben, während sie sich einen bewohnbaren Unterschlupf errichten und gegen andere Spieler und feindliche NSCs um Ressourcen und Chancen kämpfen. Die Spieler können Teams bilden, um Ressourcen zu sammeln und Verteidigungsbasen zu errichten. Zudem können sie zahlreiche Schauplätze wie verlassene Terraforming-Türme, Minen, Höhlen, Schluchten, Meteoriten-Einschlagskrater und vieles mehr erkunden. Mit jeder Season wird sich die Karte anders anfühlen, mit neu angeordneten bekannten Orten, noch nie zuvor gesehenen interessanten Stellen, neuen Bauplänen zur Herstellung von Waffen und Modulen, neuartigen Gegnern, veränderten Ereignissen und mehr."Der Preis für den frühen Zugang liegt bei 29,99 Euro. Zum Start hat 505 Games allerdings schon einen Rabatt von zehn Prozent für einen begrenzten Zeitraum in Aussicht gestellt.Letztes aktuelles Video: Seasons-Trailer