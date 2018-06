Memories of Mars: Survival-Abenteuer ist im Early Access gestartet - 4Players.de

Das Survival-Abenteuer Memories of Mars steht ab sofort bei Steam im Early Access zur Verfügung. Das gaben Entwickler Limbic Entertainment und Publisher 505 Games bekannt. In der Pressemitteilung heißt es:"In den einzigartigen Saisons, die Memories of Mars von anderen Survival-Spielen abheben, wird der Tod selbst für die geschicktesten Spieler unausweichlich, wenn durch periodisch auftretende, katastrophale Sonneneruptionen sämtliches Leben und von den Spielern errichtete Bauwerke endgültig von der Oberfläche getilgt werden. Einige der im Laufe der Saison erlernten Talente und Fähigkeiten können gesichert und durch eine Reihe von Klonen weitergegeben werden. Die Spieler können so vorherige Erinnerungen daran herunterladen, wie man Dinge baut und herstellt, um beim Überleben in der nächsten Saison einen Startvorteil zu haben."Zum Start gewährt man außerdem einen Rabatt von zehn Prozent und so erhält man den frühen Zugang aktuell zum Preis von 26,99 Euro. Bisher halten sich die Nutzer-Meinungen zum Spiel die Waage: Aktuell ist das Feedback von 166 Spielern ausgeglichen.Letztes aktuelles Video: Seasons-Trailer