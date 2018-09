Memories of Mars: Dritte Saison des Survival-Abenteuers im Early Access - 4Players.de

Eine Kartenerweiterung bei Memories of Mars Early Access ) bietet ein zusätzliches Areal, in dem die Spieler neue Anlagen und interessante Orte nach Ressourcen durchkämmen können. Sie können dabei Hinweise auf die Ereignisse entdecken, die dazu geführt haben, dass die Bergbau-Operationen auf dem Mars eingestellt wurden - aber es droht eine neue Gefahr: Fliegende Drohnen. Neu sind auch die voll anpassbare Maschinenpistole DW-20 Ripper (zum 3D-Druck) und herstellbare Helmstrahler. Außerdem gibt es fortan alternative Panzerungskonfigurationen, mit denen die Spieler Vorteile beim Gewichtsmanagement haben."Eine weitere häufige Bitte aus unserer Klon-Community waren zusätzliche Elemente für den Basisbau, wir führen jetzt Türen für Tore und Anzeigetafeln ein. Für alle Objekte wurden zugehörige Fähigkeiten in den Fähigkeitenbaum integriert. Auf einer neuen Registerkarte im Inventar werden "Notfallprotokolle" von "Mutter", der stets präsenten KI, die das System steuert, angezeigt. Das sind kleine Miniaufträge, für die es Belohnungen gibt, die dem Spieler helfen, an kostbare Ressourcen zu kommen, während er neue und versteckte Orte entdeckt."Last but not least ist der Preis von Memories of Mars auf 16,79 Euro (vorher: 26,99 Euro) gesenkt worden. Aktuell wird das Spiel mit 50%-Rabatt bei Steam angeboten.Letztes aktuelles Video: First Day on Mars