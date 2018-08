Battlefield 1: Apocalypse: Erweiterungen für Battlefield 1 und 4 bis 21. August kostenlos erhältlich - 4Players.de

Im Vorfeld zu Battlefield 5 stellt Electronic Arts erneut eine Erweiterung des Vorgängers und auch zwei Erweiterungen zu Battlefield 4 kostenlos zur Verfügung: Bis 21. August kann man Battlefield 1: Apocalypse sowie China Rising und Naval Strike für Battlefield 4 der eigenen Bibliothek hinzufügen. Weiterführende Links und Informationen zu der Aktion stehen auf der offiziellen Webseite Im Rahmen von Road to Battlefield 5, wie EA die auf den Verkaufsstart zulaufende Kampagne nennt, kann man außerdem schon jetzt Verzierungen von Waffen freischalten, indem man tägliche Herausforderungen in Battlefield 1 meistert. Im Rahmen der gamescom will EA dann neue Informationen zu Teil fünf bekanntgeben.