Descenders: Downhill-Freeriding-Rennspiel als Spielvorschau auf Xbox One gestartet - 4Players.de

No More Robots hat Descenders auf der Xbox One als Spielvorschau (Game Preview) veröffentlicht. Der Preis beträgt 24,99 Euro (22,49 Euro mit Launch-Rabatt). Auch eine kostenlose Testversion steht bereit. Das Downhill-Freeriding-Rennspiel ist seit Februar 2018 für PC (Early Access) erhältlich.

In prozedural generierten Umgebungen rast man mit einem Mountainbike in hoher Geschwindigkeit von einem Berg hinab ins Tal - natürlich möglichst schnell und ohne Sturz. Versprochen werden ein komplexes Physikmodell getreu dem Motto "easy to learn, hard to master", ein Trick- und Combosystem mit Punkten sowie sammelbare Reputation zur Freischaltung von Bikes und Ausrüstung. Descenders wird von RageSquid ( Action Henk ) entwickelt und von No More Robots vertrieben.