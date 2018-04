Arc System Works: Will in Zukunft mehr Fighting Games für Switch veröffentlichen - 4Players.de

Die Prgelspezialisten von Arc System Works wollen in Zukunft mehr Fighting Games fr Switch verffentlichen. Das hat das japanische Studio via Twitter verkndet, ohne daber Details zu nennen, bei welchen Spielen und Serien man dabei konkret denkt, sie auf die Konsole von Nintendo zu bringen.Vorausgegangen war nach Angaben von Gematsu die Ankndigung, dass man Guilty Gear XX: Accent Core Plus R fr Switch umsetzen wird. Daher wre es durchaus denkbar, dass auch eine Switch-Version von Guilty Gear Xrd folgen knnte oder sogar zuknftige Prgelspiele direkt fr Switch entwickelt werden.