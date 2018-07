devcom 2018: Mit neuem Keynote-Speaker, aber ohne Peter Molyneux - 4Players.de

Wie der Veranstalter der devcom 2018 bekannt gegeben hat, musste Peter Molyneux aus familiären Gründen absagen und wird deshalb nicht als Keynote-Sprecher auftreten - als Ersatz konnte Jan-Bart van Beek von Guerilla Games gewonnen werden. Der Art Director des Studios hatte das ursprüngliche Konzept zu Horizon Zero Dawn erschaffen und war auch an Killzone: Shadow Fall beteiligt.Neben van Beek werden außerdem Richard Garriott, Cory Barlog ( God of War ) Jacinda Chew von Insomniac Games, Siobhan Reddy von Media Molecule, Komponist Garry Schyman ( BioShock ) und andere Experten anwesend sein. Eine vollständige Liste aller Sprecher findet ihr auf der offiziellen Webseite Die devcom findet in den Tagen vor der gamescom statt, genauer gesagt am 19. und 20. August. Erfahrene Entwickler halten dabei Vorträge, zu denen interessante Rückblicke ebenso gehören wie lehrreiche Lektionen oder Einblicke in Entwicklungsprozesse, die sich vor allem an ihre Branchen-Kollegen richten. Das diesjährige Programm haben die Veranstalter noch nicht veröffentlicht. Wir werden allerdings wie in den Jahren zuvor vor Ort sein, um interessante Vorträge für euch aufzubereiten.