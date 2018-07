RollerCoaster Tycoon Adventures: Vergnügungspark-Aufbausimulation wird Ende des Jahres für Switch erscheinen - 4Players.de

Die Anfang des Jahres angekündigte Umsetzung von RollerCoaster Tycoon für Nintendo Switch nimmt langsam konkretere Züge an. So wird Bigben Interactive als europäischer Publisher von RollerCoaster Tycoon Adventures fungieren. Der Titel soll rechtzeitig zu den Weihnachtsferien 2018 erhältlich sein.RollerCoaster Tycoon Adventures wird als "neueste Fassung" der Vergnügungspark-Simulation beschrieben. Mit der Umsetzung wurde das Team von Nvizzio betraut, das bereits die Mobilfassung RollerCoaster Tycoon Touch entwickelt hat - aber auch das vergeigte RollerCoaster Tycoon World (PC) geht auf das Konto des Entwicklers. "Der neue Titel kombiniert die beliebtesten Elemente bisheriger RollerCoaster Tycoons und nutzt dabei die Möglichkeiten der Konsole bestmöglich aus", heißt es kryptisch von Bigben.Laut Nintendoenthusiast soll RollerCoaster Tycoon Adventures drei Spielmodi (Adventure-Variante mit Events, Szenario und Sandbox), sieben unterschiedliche Achterbahntypen, anpassbare Parkelemente und einen verschlankten "Management-Teil" bieten. Es soll im Docked-Modus in 1080p und im Handheld-Modus in 720p laufen - jeweils mit 30 fps.Unter die Publisher-Vereinbarung, die Bigben mit Atari getroffen hat, fällt auch der physische Vertrieb weiterer Konsolentitel wie RollerCoaster Tycoon Joyride für PlayStation 4 samt Virtual-Reality-Modus (ebenfalls 2018).Letztes aktuelles Video: Start Engine Campaign