Battlefleet Gothic: Armada 2: Neuer Trailer und Starttermin der Weltraum-Strategie - 4Players.de

Kajetan schrieb am 31.08.2018 um 13:25 Uhr

Ich hoffe mal, dass Teil Zwei leichter "kapierbar" ist. Grundsätzlich will ich das Spiel mögen, weil mich das Setting und die Idee interessiert, aber die Ausführung war bei Teil Eins so frustrierend, dass ich den Steam-Refund in Anspruch nehmen musste. Noch vor Abschluss der Tutorial-Missionen.

Es stört mich nicht, wenn Missionen anspruchsvoll sind und man mehrere Anläufe benötigt. Wirklich nicht. Aber das Spiel soll mir bitte entsprechendes Feedback geben, damit ich meine Strategie zielgerichtet anpassen kann, anstatt vollkommen blind in der Gegend herumzuraten, weil ich keinen Schimmer habe, was ich falsch gemacht habe. Andere Spiele bekommen das hin, das ist kein Hexenwerk.