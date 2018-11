Battlefleet Gothic: Armada 2: Video: Erster Überblick über die Weltraum-Schlachten - 4Players.de

Tindalos Interactive und Focus Home Interactive präsentieren die Weltraum-Schlachten aus Battlefleet Gothic: Armada 2 im ersten "Battle-Overview-Trailer". Während die Entwickler am grundlegenden Spielgeschehen des Vorgängers und den zweidimensionalen "See-Schlachten mit schweren Kriegsschiffen" im Weltraum festhalten, sind diesmal alle 12 Fraktionen aus dem ursprünglichen Tabletop-Spiel und der Armada-Erweiterung dabei. Alle Fraktionen sollen über einzigartige Mechaniken, Spielstile und Raumschiffe fungieren - selbst die Fraktionen, die sich stark ähneln, wie die Handels- und Schutzflotten der Tau.Das Ausmaß der Schlachten in Battlefleet Gothic: Armada 2 wird ungefähr zweimal so groß wie beim Vorgänger ausfallen - und auf den galaktischen Schlachtfeldern soll es allgemein mehr Objekte geben. Einzelne Subsysteme wie Waffen oder Triebwerke der Schiffe können wieder gezielt anvisiert werden. Auch Rammaktionen (Orks) und Entermannschaften dürfen nicht fehlen.Die Weltraum-Schlachten mit Imperium (Imperiale Flotte), Space Marines, Adeptus Mechanicus, Necrons, Chaos, Eldarkorsaren, Eldar-Weltenschiffe, Dark Eldar, Handels- und Schutzflotten der Tau, Orks und den Tyraniden sollen am 24. Januar 2019 auf PC entbrennen.Letztes aktuelles Video: Battle Overview Part 1