Battlefleet Gothic: Armada 2: Video: Überblick über die Weltraum-Schlachten, Teil 2 - 4Players.de

Tindalos Interactive und Focus Home Interactive präsentieren die Weltraum-Schlachten aus Battlefleet Gothic: Armada 2 im zweiten "Battle-Overview-Trailer". Während die Entwickler im ersten Clip auf die grundlegenden Weltraumkämpfe eingegangen sind ( wir berichteten ), geht es im zweiten Video u. a. um Terrorwaffen, Sturmangriffe durch Teleporter-Truppen, verheerendes Geschützfeuer und den Verlust verbündeter Schiffe. Durch diese Ereignisse können die Crews betroffener Schiffe in Panik ausbrechen, bis der Kapitän meutert, sich gegen seinen Admiral (den Spieler) auflehnt und versucht, vom Schlachtfeld zu flüchten. Die Besatzung des Raumschiffs kann auch durch Entermanöver, Brände und das Vakuum des Weltraumraums dezimiert werden, was die Effektivität des jeweiligen Schiffs verringert oder es sogar lahmlegt.Fraktionsspezifische Admiral-Fertigkeiten sollen dann besonders wertvoll sein, wenn die Schlacht im Chaos versinkt. So kann der Massenrückruf der Necrons jedes ihrer Schiffe zu einem alles entscheidenden Gefecht zusammenrufen. Tyraniden-Schiffe können kleinere, wendigere gegnerische Schiffe mit ihren Tentakeln an der Flucht hindern. Eine Wanderung von Weltraumtitanen, Plasmastürme, Asteroiden oder Weltraum-Raubtiere sollen für mehr Abwechslung auf den Schlachtfeldern sorgen.Die Weltraum-Schlachten mit Imperium (Imperiale Flotte), Space Marines, Adeptus Mechanicus, Necrons, Chaos, Eldarkorsaren, Eldar-Weltenschiffe, Dark Eldar, Handels- und Schutzflotten der Tau, Orks und den Tyraniden sollen am 24. Januar 2019 auf PC entbrennen. Der erste Betatest für Vorbesteller startet im Laufe des heutigen Tages.Letztes aktuelles Video: Battle Overview Part 2