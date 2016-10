Electronic Arts: Auf's Haus: Dungeon Keeper (1997) derzeit kostenlos bei EA Origin - 4Players.de

Dungeon Keeper (1997) von Bullfrog Productions und Electronic Arts wird derzeit kostenlos bei der digitalen Vertriebsplattform Origin angeboten (normaler Preis: 4,99 Euro). In dem Kultspiel von Peter Molyneux übernimmt man die Rolle des Kerkermeisters, muss ein Dungeon mit unterschiedlichen Räumen hochziehen, Bösewichte rekrutieren und die angreifenden Helden besiegen. In ein ähnliches Fahrwasser begaben sich unlängst Dungeons und War for the Overworld . Das Spiel läuft in einer DOS-Box."Du bist der Kerkermeister und somit ist das auch dein Zuhause. Und es ist deine Aufgabe, aus diesen abscheulichen Kreaturen der Dunkelheit schreiende, schäumende und krallende Mächte der Zerstörung zu machen. Du lockst sie mit Futter herein und versprichst ihnen einen nasskalten, stinkenden Schlafplatz. Mit deinem Handrücken und der Androhung furchtbarer Konsequenzen sorgst du für Zucht und Ordnung. Du lässt ihre schuppigen Körper gegen das Beste, das die Mächte des Guten aufbringen können, antreten. Sie sterben für dich, während sie dampfende Gedärme aus den unglückseligen Helden reißen.Es ist ein abartiger und fieser Job ... und du liebst ihn. Ja, Zuhause ist eben da, wo das Herz ist. In einer Kiste. Eingelegt in Salz. Oh ja - in Dungeon Keeper, dem klassischen Dungeon-Management-Strategiespiel von Bullfrog, gibt es keine Bonuspunkte für so etwas wie Moral. Schließlich ist die Unterwelt nicht schwarz und weiß!"