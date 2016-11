Electronic Arts: Sehr zufrieden mit Battlefield 1 und langfristige Ziele für Titanfall 2 - 4Players.de

Während der UBS Global Technology Conference in San Francisco hat sich Electronic Arts' Finanzchef Blake Jorgensen zum Abschneiden von Battlefield 1 und Titanfall 2 geäußert, wie DualShockers berichtet . Demnach habe DICEs WWI-Shooter (zum Test ) sowohl von Kritikern als auch Konsumenten "unglaubliche Rückmeldungen" erhalten. Die eigenen Erwartungen würden weiterhin übertroffen und man sei insgesamt "sehr zufrieden". Konkrete Verkaufszahlen wurden allerdings nicht genannt.Respawns Sci-Fi-Shooter (zum Test ) sei ebenfalls bei Fans und Kritikern gut angekommen, allerdings strebe man hier eher langfrisitige Ziele als Topverkaufszahlen in den ersten Tagen oder Wochen an, was auf ein vergleichsweise schwächeres Abschneiden hindeutet. Da der Vorgänger noch PC- und Xbox-exklusiv gewesen sei, stelle die Reihe für viele PlayStation-Spieler eine neue Marke dar, die man auf jeden Fall weiter ausbauen wolle, so Jorgensen. Daher wolle man den Titel auch bis ins nächste Jahr mit einer "beträchtlichen Summe an kostenlosen Download-Inhalten" versorgen und so attraktiv halten. Schließlich habe seiner Ansicht nach jeder, der Titanfall 2 gespielt hat, den Titel geliebt.