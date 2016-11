Electronic Arts: Entwicklung konzentriert sich zuerst auf Highend-PCs - 4Players.de

Todesglubsch hat geschrieben: GrinderFX hat geschrieben: Naja, so ganz stimmt das nicht.

Wäre es so, würde ein Spiel mittlerweile deutlich besser aussehen und das Menü wäre kein Konsolenmenü.

Ein PC hat mittlerweile deutlich mehr Leistung als das was man heute zu bieten bekommt.

Das Interface hat doch nichts mit der angepeilten Leistung zu tun.

Es ist einfacher (=billiger) erst die technisch anspruchsvollste Version zu erstellen und dann den Regler für schwächere Plattformen runterzudrehen - immer vorausgesetzt die Engine wurde vorher so geschrieben, dass dies variabel möglich ist.

Nur wenn das Interface schon Konsolenstyle am PC hat, weiß man sofort, dass zu erst für die Konsole entwickelt wurde.Niemand baut erst ein PC Menü und schreibt es dann absichtlich für den PC Konsolenartig um.Ich wiederhole. Am PC wird die bestehende Leistung nicht genutzt, was gegen die Aussage von EA steht.Es wird einfach für die Konsole entwickelt und dann an der Leistungsschraube für den PC gedreht, mehr nicht.Dafür ist der Enthusiastenanteil am PC einfach viel zu winzig (FAKT und messbar).