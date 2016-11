Electronic Arts: Will Battlefield in eine kompetitive Plattform umbauen - 4Players.de

Battlefield soll im nächsten Jahr zu einer kompetitiven Plattform umgebaut werden, die vor allem auch im eSport an Bedeutung gewinnen soll. Das hat Chief Competition Officer Peter Moore im Rahmen der Credit Suisse 2016 Annual Technology Conference in Phoenix angeregt, wie DualShockers berichtet. Als Vorbild dient offenbar Counter Strike: Global Offensive, für das Moore ganz offen seine Bewunderung ausdrückt."Es gibt Gelegenheiten für Mikrotransaktionen in Battlefield, die BattlePacks genannt werden. Diese erlauben es, im Spiel weiter voran zu kommen. Wir haben außerdem das phänomenale Engagement in diesem Bereich gesehen - vor allem mit einer großen Bewunderung für das, was CounterStrike: Global Offensive erreicht hat. Wir verkaufen ganz einfach mehr Exemplare von Battlefield mit der Tatsache, dass kompetitive Arten von Spielmodi eingebaut werden, die es den Leuten erlauben, sich untereinander zu messen", so Moore.Generell wolle Electronic Arts nach Angaben Moores bei seinen Marken im nächsten Jahr verstärkt in den Ausbau von kompetitiven Ansätzen investieren.