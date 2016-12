Electronic Arts: 2018 oder später: Bis zum nächsten Battlefield-Teil dauert es noch - 4Players.de

Bei einem Investorengespräch in Europa sagte Blake Jorgensen (CFO von Electronic Arts), dass es in den nächsten Jahren kein neues Battlefield-Spiel geben wird. Gemäß seiner gewählten Formulierung darf mit dem nächsten Battlefield-Teil frühestens 2018 gerechnet werden. Außerdem würden sie versuchen, irgendwie den (hochprofitablen) Ultimate-Team-Modus oder eine ähnliche Variante in Battlefield einzubauen. Dieses Vorhaben sei allerdings schwierig, da die zentrale Spielmechanik davon nicht beeinflusst werden darf und das Engagement der Spieler ohnehin der Knackpunkt sei.Auch über Star Wars Battlefront 2 sprach er kurz und wiederholte sich dabei nur. Das nächste Spiel soll demnach umfangreicher ausfallen, eine größere Zielgruppe "zufriedenstellen" und die neuen Filme einbeziehen. Sie hätten aus den Fehlern des ersten Teils gelernt, meinte er.