Electronic Arts: Nach 16 Jahren endet das Exklusivitäts-Abkommen mit Porsche - 4Players.de

16 Jahre lang hatte eine Vereinbarung zwischen Electronic Arts und Autohersteller Porsche Bestand. Dort war geregelt, dass die sportlichen Nobel-Karossen aus Zuffenhausen exklusiv in PC- und Videospielen des amerikanischen Publishers auftauchen durften. Damit ist es jetzt (endlich) vorbei: Wie PC GamesN berichtet ist das Ende des Zeitraums für die exklusive Nutzung erreicht, deren Grundstein im Jahr 2000 mit Need for Speed: Porsche gelegt wurde.Während man in vielen Rennspielen als Ersatz die getunten Modelle von RUF in der Garage vorfand, lieferte Turn 10 die Original-Flitzer von Porsche dank eines Sub-Licensing-Deals mit Electronic Arts seit Forza Motorsport 4 mit einem kostenpflichtigen DLC nach. Kürzlich erregten die Porsche-Pakete für die Rennsimulation Assetto Corsa Aufmerksamkeit und führten zu der Frage, ob der Exklusivdeal zwischen EA und dem Autobauer weiterhin Bestand hat. Die Antwort kennen wir jetzt.Sie ist vor allem für die Mitbewerber eine gute Nachricht. So kann man davon ausgehen, dass im kommenden Gran Turismo Sport für die PS4 oder der nächsten Fortsetzung von Forza Motorsport die Fahrzeuge von Porsche wieder von Anfang an und ohne zusätzliche Kosten an Bord sein werden. In zukünftigen Rennspielen von EA bleibt Porsche selbstverständlich ebenfalls enthalten: "Wir haben weiterhin ein eine exzellente, andauernde Beziehung mit Porsche", so EA in einem Statement gegenüber Polygon . "Wir haben früher im Jahr stillschweigend vereinbart, unsere Beziehung mit einem nicht-exklusiven Lizenzabkommen fortzuführen und zukünftige Rennspiele von EA werden weiterhin Porsche-Modelle enthalten."