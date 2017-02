Electronic Arts: Peter Moore verlässt das Unternehmen und heuert beim FC Liverpool an - 4Players.de

Peter Moore, der Chief Competition Officer von Electronic Arts, wird das Unternehmen bald verlassen, um als CEO bei seinem Lieblings-Fußballverein anzuheuern: dem FC Liverpool. Diese Überraschung hat Gamespot in Anlehnung auf die offizielle Meldung auf der Webseite des Teams aus der Premier League, das von Jürgen Klopp trainiert wird.Zeit seines Lebens ist Moore bereits Fan des Vereins und wurde auch in Liverpool geboren. Vor nicht einmal einem Jahr übernahm er seine aktuelle Rolle, für die Electronic Arts seine eigene Abteilung rund um kompetitives Spielen gründete. Zuvor war innerhalb des Unternehmens bereits Chief Operating Officer und Präsident von EA Sports. Zudem leitete er innerhalb der Spieleindustrie das Xbox-Geschäft von Microsoft und war Präsident von SEGA of America.Auf der Webseite von Electronic Arts äußerte sich CEO Andrew Wilson folgendermaßen über den Abgang von Peter Moore: "Peter has been with us here at EA for nearly 10 years, and I consider myself privileged to have had the opportunity to work alongside him for that entire journey. If you've seen him on stage, or follow him on Twitter, or have ever read an interview with him, you will have a sense of Peter's wit and charisma. What you should also know is that he is an unbelievable teammate, a tireless leader for our people, and his deep appreciation for great games and the passionate players in our communities is unwavering."