Electronic Arts: Star Wars: Battlefront 2 und neues Need for Speed spielbar bei EA Play - 4Players.de

Der Shooter Star Wars: Battlefront 2 von Entwickler DICE und die bisher noch nicht offiziell angekündigte Fortsetzung von Need for Speed werden für das Publikum von EA Play spielbar sein. Das kündigt Electronic Arts auf der eigenen Webseite an und weist darauf hin, dass Karten für die Veranstaltung ab dem 20. April um 18 Uhr erhältlich sein werden.Während der Publisher im vergangenen Jahr sowohl in London als auch in Los Angeles auf zwei parallelen Events sein Lineup vorstellte, konzentriert man sich 2017 einzig auf die Veranstaltung in der Stadt der Engel, die im Vorfeld der E3 vom 10. bis 12. Juni in Hollywood stattfindet.