Electronic Arts: FIFA 17 in diesem Monat bei EA Access (Xbox One) und Origin Access (PC) - 4Players.de

Dragon Age: Origins** - Das erste Spiel der gefeierten Rollenspielreihe präsentiert dem Spieler eine detailreiche Fantasy-Welt voller emotionaler Geschichten, atemberaubender Schlachten, mächtiger Zauberkräfte und großartiger digitaler Charaktere.

Medal of Honor: Airborne** - Erobere in Medal of Honor den Himmel, stürze dich hinab in verheerende Bodenkämpfe und ändere den Verlauf des 2. Weltkriegs. Beginne jede Mission in der Luft über Schlachtfeldern, die vom Feind kontrolliert werden, und drücke den größten Luftoperationen der Geschichte deinen Stempel auf.

Pony Island** - Pony Island ist ein absolut einzigartiges, spannendes Rätselspiel mit Überraschungseffekt. Du befindest dich im Limbus, gefangen in einem bösartigen, gestörten Spielautomaten, den der Teufel selbst entworfen hat.

Command & Conquer: The Ultimate Collection** - Kämpfe in dieser klassischen Echtzeitstrategie-Reihe in jedem Krieg auf beiden Seiten! Erstelle die mächtigsten Armeen der Welt, bevor du dem Feind über 10 komplette Spiele und 7 Erweiterungen hinweg ins Auge siehst.

Hacknet - Stürze dich in diesem immersiven, terminal-basierten Simulator tief in die Welt des Hackens und folge den Spuren eines kürzlich verstorbenen Hackers, dessen Tod entgegen den Medienberichten vielleicht doch kein Unfall war.

Orwell - Big Brother ist Realität geworden – und zwar in Form von dir. Spähe das Leben von Bürgern aus, um die Verantwortlichen für eine Serie von Terroranschlägen zu finden. Dazu erhältst du umfassenden Zugriff auf Informationen aus dem Internet, persönliche Unterhaltungen und private Dateien. Aber Achtung: Sobald du Informationen weiterleitest, kann das schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen.

Für die Mitglieder von EA Access (Xbox One) und Origin Access (PC) wird im Laufe dieses Monats noch FIFA 17 in der Spiele-Bibliothek "The Vault" freigeschaltet . Bis Juni 2017 sollen noch folgende Titel folgen:EA Access (Xbox One):Origin Access (PC):EA Access und Origin Access sind kostenpflichtige Mitgliedschaftsdienste (Abo-Modell), die jeweils 3,99 Euro im Monat oder 24,99 Euro im Jahr kosten.(** Nur in ausgewählten Regionen verfügbar)