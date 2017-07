Electronic Arts: Neuzugänge bei Origin Access und EA Access: Battlefront DLCs, Battlefield 1 und Titanfall 2 - 4Players.de

"Die Sims 4 Digital Deluxe Edition (ab 11. Juli) - Genieße die Macht, eine Vielzahl ungewöhnlicher Charaktere zu erstellen und zu steuern. Verleihe deinen Sims individuelle Erscheinungsbilder und Persönlichkeiten. Baue ihnen das perfekte Haus und wähle dafür aus unzähligen Gestaltungs- und Dekorationsoptionen. Hilf ihnen dabei, ihre Karriere zu verfolgen, Fähigkeiten zu entwickeln und Beziehungen zu anderen Sims aufzubauen. Was aus deinen Sims wird, liegt allein bei dir!

Oxenfree - In Oxenfree schlüpfst du in die Rolle von Alex, einer intelligenten, rebellischen Teenagerin, die ihren neuen Stiefbruder Jonas zu einer Übernachtungsparty auf einer alten Militärinsel mitnimmt. Die Nacht nimmt eine erschreckende Wendung, als du ein geisterhaftes Tor öffnest, das aus der mysteriösen Vergangenheit der Insel stammt. Wie du mit diesen Ereignissen, deinen Mitstreitern und den ominösen Geschöpfen umgehst, die du freigesetzt hast, ist allein deine Entscheidung.

Rebel Galaxy – Geh auf ein verwegenes Weltraumabenteuer voller actiongeladener Kämpfe, Erkundungen, Entdeckungen, Handel und 'Verhandlungen' mit den fremdartigen Einheimischen am Rande des bekannten Universums. Wähle deinen eigenen Weg als schurkischer Weltverbesserer, gewiefter Weltraumhändler oder machthungriger Freibeuter – oder vielleicht ein bisschen von allem!"

"Madden NFL 18-Play First Trial - Erlebe Madden wie nie zuvor. Kontrolliere mit dem neuen freien Passen punktgenau, wer wann den Ball bekommt. Wähle aus drei neuen Spielvarianten oder spiele mit Play Now Live wöchentlich die besten Partien aus der echten Welt nach. Mitglieder können bereits vor der Veröffentlichung aufs Feld stürmen und mit dem Training beginnen.

NHL 18-Play First Trial - NHL 18 präsentiert das Tempo, die Kreativität und die Action der jungen NHL-Superstars unserer Zeit. Absolviere im NHL THREES-Modus arcadelastige 3-gegen-3-Spiele oder erstelle mit dem neuen Expansion Draft dein eigenes unverwechselbares Team. Dazu kommen die kooperativsten und wettbewerbsbetontesten Multiplayer-Optionen, die es jemals in einem EA SPORTS NHL-Spiel gab - und das alles kannst du schon vor dem Veröffentlichungstag testen.

NBA LIVE 18-Play First Trial - Werde in NBA LIVE 18 zum größten Basketballer des Planeten. Erlebe mit THE ONE ein brandneues dynamisches Karriereerlebnis, in dem sich alles um deinen Spieler, deine Entscheidungen und dein Vermächtnis dreht. Werde zur Legende, indem du auf dem Platz brillierst und die einzigartigen Merkmale und Fähigkeiten präsentierst, über die nur du allein verfügst."

Sämtliche Erweiterungen für Star Wars Battlefront (Outer Rim, Bespin, Todesstern und Rogue One: Scarif) sind fortan bei Origin Access und EA Access verfügbar . Bis September 2017 sollen noch Battlefield 1 und Titanfall 2 hinzugefügt werden. Außerdem dürfen Abonnenten FIFA 18 vor der offiziellen Veröffentlichung auszuprobieren (FIFA 18 Play First Trial; ab dem 21. September; zehn Stunden Spielzeit).Weitere Neuzugänge bei Origin Access (PC) bis September 2017:Weitere Neuzugänge bei EA Access (Xbox One) bis September 2017:Origin Access und EA Access kosten jeweils 3,99 Euro im Monat oder 24,99 Euro im Jahr. Abonnenten erhalten u. a. Zugriff auf eine Spiele-Bibliothek.