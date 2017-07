Electronic Arts: CEO: Game Streaming auf Basis eines Abo-Modells wird die Spielenutzung radikal verändern - 4Players.de

Im Zuge der Investorenkonferenz nach der Bekanntgabe der jüngsten Geschäftsergebnisse hat Andrew Wilson (CEO von Electronic Arts) auch über "Game Streaming" wie zum Beispiel GeForce Now oder PlayStation Now gesprochen (das Spiel läuft auf einem Computer im Rechenzentrum und wird zum Nutzer via Internet gestreamt). Er ist der Ansicht, dass die Mischung aus Cloud-Gaming und Streaming in Verbindung mit einem Abo-Modell in den nächsten zwei bis fünf Jahren eine ziemlich bedeutsame Einnahmequelle für sie als Publisher werden könnte.Andrew Wilson: "Wenn wir über die Mediennutzung in den letzten fünf Jahren nachdenken, ist der größte Disruptor [zerstörerische Veränderung] die Kombination aus Streaming und Abonnement [Beispiele: Amazon Prime, Netflix, Spotify etc.]. Es hat die Art und Weise verändert, wie wir fernsehen, es hat sich verändert, wie wir Musik hören, es hat verändert, wie wir über Besitz im Vergleich zum bloßen Zugang denken; und wir glauben, dass letztlich die Verbindung von Streaming plus Abonnement auch ein großer Disruptor für unser Geschäft sein wird. Wir haben in diesem Bereich schon in den vergangenen Jahren investiert. Wir haben vor einigen Jahren erste Streaming-Tests gestartet und wir setzen diese Tests weiter fort. Wir arbeiten weiterhin mit anderen wichtigen Großpartnern zusammen und versuchen unsere Sichtweise darzulegen, wie das Streaming für unser Geschäft in der Zukunft funktionieren könnte. Wir haben auch EA Access und Origin Access [als Abo-Dienste] gestartet und ihr könnt erwarten, dass wir versuchen werden, dieses Abonnement-Modell auszubauen [Stichwort: Wachstum] und mehr Wert für unsere Spieler auf diesen beiden Wegen bereitzustellen."