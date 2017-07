Electronic Arts: Gewinn ausgebaut; 21 Mio. Battlefield-1-Spieler; Mass Effect: Andromeda war ein Erfolg - 4Players.de

SethSteiner hat geschrieben: ? vor 30 Minuten Na ja, da keine genauen Zahlen genannt werden kann finanzieller Erfolg alles heissen. Vielleicht hat das Spiel gerade mal die Kosten wieder reingeholt und mit den Merchandise Lizenzen konnte man noch in den Plus Bereich kommen. Na ja, da keine genauen Zahlen genannt werden kann finanzieller Erfolg alles heissen. Vielleicht hat das Spiel gerade mal die Kosten wieder reingeholt und mit den Merchandise Lizenzen konnte man noch in den Plus Bereich kommen.

muecke-the-lietz hat geschrieben: ? vor 22 Minuten Ja, oder es war tatsächlich erfolgreich, weil der Hype vorher recht groß war, und das Spiel eben am Ende womöglich doch nicht so schlecht war, wie es von vielen gemacht wurde. Ja, oder es war tatsächlich erfolgreich, weil der Hype vorher recht groß war, und das Spiel eben am Ende womöglich doch nicht so schlecht war, wie es von vielen gemacht wurde.

Jopp. Zudem man ein Studio, welches ein erfolgreiches Spiel produziert, nicht einfach so zusammenstreicht und in die zweite Produktionsliga versetzt, wo der Rest der Belegschaft nur noch anderen Projekten zuarbeiten darf.Obwohl ... ist ja EA. Wo man sich gerne selber ohne Not in den Fuß schiesst, weil die Entscheider dort allesamt unternehmensstrategische Nullnummern sind, die nicht weiter als bis zum nächsten Quartalsende denken können. Es würde mich nicht wundern, wenn Bioware Montreal Opfer einer solchen depperten Kurzschlußentscheidung geworden ist und ME Andromeda wesentlich erfolgreicher ist, als man auf Basis dieser Entscheidung vermuten könnte.Kommerzieller Erfolg steht nicht immer in Relation zur tatsächlichen Qualität eines Produktes. Der dümmste, übelste Scheiss kann sich millionenfach verkaufen und der Welt bestes Produkt versauert in den Regalen.