Electronic Arts: Respawn Entertainment (Titanfall) wird vollständig übernommen; drei Spiele in Entwicklung - 4Players.de

Kajetan hat geschrieben: ? Heute 14:44 Zudem ist man ja gegangen/gefeuert worden, weil man mehr Boni von Activision haben wollte als diese bereit waren zu zahlen. Natürlich ist Geld verdammt wichtig, denn wenn man sieht, wie der Publisher durch die eigene Arbeit MIlliarden macht, will man nicht mir Brosamen abgespeist werden und sich mit der hehren Kunst zufrieden geben.

Ich müsste mich da auch erst wieder durch die entsprechenden Artikel wühlen, aber meiner Erinnerung nach hatten West/Zampella nur das eingeklagt, was Activision schuldig geblieben war - an die gesamte Belegschaft.So oder so begann das Zerwürfnis auch, wenn nicht vorrangig, über kreative Differenzen bzw. den Umgang mit der Marke CoD. So wurde IW ja offensichtlich dazu verdonnert mehr ModernWarfare-Titel zu entwickeln, obwohl man sich lieber mit anderen Settings auseinander gesetzt hätte. Zudem die nicht ganz unerhebliche Stilfrage, dass man den Hauptabtleger (also rein vom Namen her) CallofDuty3 nicht selber entwickeln dürfte.