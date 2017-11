Electronic Arts: Kontroverse um Star Wars Battlefront 2 belastet Aktienkurs und verringert Unternehmenswert

Das Ausmaß der Kontroverse um Star Wars Battlefront 2 , die bereits Wochen vor dem Verkaufsstart des Spiels am 17. November 2017 schwelte , lässt sich mittlerweile auch am Kurs der Aktie von Electronic Arts ablesen. Das Wertpapier von EA hat in einem Monat knapp zehn Prozent an Wert verloren - am 30. Oktober lag der Kurs noch bei 100,70 Euro; am 28. November war 90,39 Euro der Schlusskurs; aktuell kann die Aktie wieder etwas Boden gutmachen (92,60 Euro).Laut CNBC hat das Unternehmen seit dem unerwartet verhaltenen Geschäftsausblick (31. Oktober) knapp drei Milliarden Dollar an Marktwert/Börsenwert eingebüßt. Analysten vermuteten, dass der Grund für diesen verhaltenen Geschäftsausblick das Star-Wars-Spiel bzw. die ausschweifende Pay-to-Win-Debatte rund um die (mittlerweile deaktivierten) Mikrotransaktionen war - zumal der Ausblick wohl nicht den Erwartungen der Wall-Street-Experten entsprach. EA wiederum ist der Ansicht, dass die temporäre Ausschaltung der Mikrotransaktionen keinen nennenswerten Einfluss auf das Geschäftsergebnis haben wird.Die EA-Aktie zeigt damit ein anderes Kursverhalten als der S&P 500 (Aktienindex, der die Aktien von 500 der größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst; EA ist im S&P 500 gelistet), der im gleichen Zeitraum um knapp zwei Prozent zulegte. Deutlich besser lief die Aktie von Take-Two Interactive (Steigerung von knapp fünf Prozent), während sich Activision Blizzard nur wenig bewegte. Quelle : Yahoo Finanzen via Google)