Electronic Arts: Ultimate Team (Sportspiele) ist ein wichtiger Umsatzfaktor und soll weiter ausgebaut werden - 4Players.de

Electronic Arts hat gegenüber Investoren klargestellt, dass sie trotz der Lootboxen-Kontroverse und der Glücksspiel-Debatte ( Niederlande und Belgien ) an "Ultimate Team" in den Sportspielen (FIFA, Madden NFL, NHL und NBA Live) festhalten wollen und diese Modi weiter ausgebaut werden sollen.Die Ultimate-Team-Modi sind mittlerweile ein sehr wichtiger Umsatzfaktor für EA. Andrew Wilson (CEO von EA) erklärte den Investoren, dass sie daran arbeiten würden, diese wertvolle Einnahmequelle zu schützen. Ohne Ultimate Team wäre der Umsatz des Unternehmens im letzten Quartal nicht auf 1,25 Milliarden Dollar gestiegen, schließlich wurde kein "großes neues Spiel" im besagten Zeitraum veröffentlicht.Andrew Wilson sagte via Venturebeat : "Wir werden mit FIFA Ultimate Team weiter voranschreiten. Wir denken immer an unsere Spieler. Wir denken immer darüber nach, wie wir diese Art von Erlebnissen transparent, unterhaltsam, fair und ausgewogen für unsere Spieler gestalten und vermitteln können - und wir werden weiterhin mit den Regulierungsbehörden zusammenarbeiten. (...) Wir arbeiten mit allen Branchenverbänden weltweit und mit den Regulierungsbehörden in bestimmten Regionen und Territorien zusammen. Viele der Regulatoren, mit denen wir seit langem zusammenarbeiten, haben evaluiert und festgestellt, dass Programme wie FIFA Ultimate Team [FUT] kein Glücksspiel sind. (...) Erstens erhalten die Spieler immer eine bestimmte Anzahl von Gegenständen in jedem FUT-Paket. Zweitens bieten wir keine Möglichkeit, digitale Gegenstände oder virtuelle Währungen gegen reales Geld auszuzahlen. Es gibt keinen realen Wert für die Gegenstände im Spiel. (...) Wir verbieten zwar den Transfer von Gegenständen und der Spiel-Währung außerhalb der Spiele selbst, aber wir versuchen auch, das aktiv zu verhindern, wenn es in einer illegalen Umgebung vor sich geht. Wir arbeiten mit verschiedenen Behörden zusammen."