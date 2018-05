Electronic Arts: Verliert die PGA-Lizenz für Golfspiele an "The Golf Club"; ältere Titel aus Stores entfernt - 4Players.de

Ein bitterer Nebeneffekt ist, dass nach dem Verlust der Rechte auch ältere Spiele aus bekannten Online-Stores wie dem PSN oder dem Xbox-Live-Marktplatz entfernt wurden. So z.B. die letzten beiden Ableger Rory McIlroy PGA Tour und Tiger Woods PGA Tour 14 : Sie lassen sich dort nicht mehr erwerben. Tour's Licensing-Director Matt Iofredo erklärte allerdings gegenüber GolfChannel.com , dass die lange Partnerschaft mit EA freundschaftlich beendet worden sei. In reale Stars hat der neue Lizenznehmer HB Studios offenbar nicht investiert. Zu den in The Golf Club 19 vertretenen Kursen zählen "TPC Summerlin, TPC Scottsdale, TPC Sawgrass, TPC Southwind, TPC Deere Run und TPC Boston".