Electronic Arts: Der EA Play Event in Los Angeles im Live-Stream ab 19:30 Uhr - 4Players.de

Wie in den letzten Jahren übernimmt Electronic Arts die Rolle, mit dem EA Play Event auf die Spielemesse E3 in Los Angeles einzustimmen. Neben den jährlichen Sportspielen stehen u.a. Battlefield 5 sowie Biowares Anthem im Mittelpunkt. Wir sind gespannt, ob auch noch neue Titel angekündigt werden und übertragen den Event im Stream am 09. Juni 2018 ab 19.30 Uhr live.