Electronic Arts: "Origin Access Premier" angekündigt: Abo-Dienst für PC mit Zugriff auf neue Vollversionen - 4Players.de

Guter Preis auf jeden Fall. So muss ich zB Madden nicht kaufen, sondern zocke eben den letztjährigen Teil, bis der neue meist um den Superbowl in die Vault kommt. FIFA verkaufe ich immer im Frühjahr und dann kommt das Spiel auch da rein, ein NfS kaufe ich so oder so nicht mehr usw... auch kleinere Spiele wie Unravel kann man so gern mal durchzocken.Sind mittlerweile halt echt viele Spiele dabei: https://en.wikipedia.org/wiki/EA_Access