Electronic Arts: Fairness und Preis/Leistung im Blick; Pay-to-Win ist nicht erwünscht, außer bei Ultimate Team - 4Players.de

6 Monaten

PR-Gelaber vom feinsten. Und weshalb? Wegen des ganzen Shitstorms um Battlefront 2? Vermutlich noch viel mehr.Hat man ja bei Warner Bros. gesehen. Shadow of War wird released, Endgame enthält Pay2Win das sich die Balken biegen. 1 Jahr später, wenn die ganzen fetten Gewinne erzielt wurden und es langam aber sicher immer weniger wird, so vermute ich es zumindest mal, gibt es eine. Und plötzlich sind Lootboxen ganz ganz böse. "There are arguments that the mere existence of these systems has an impact on the game". Zu dieser Erkenntnis kam man nachFeedback. Als ob man das nicht schon von vornherein gewusst hatIch pfeife auf jedes einzelne Wort eines CEOs oder vergleichbarem (was Themen wie diese angeht). Wer glaubt sowas bitte?Die Leute haben nur eines im Sinn, nämlich $$$$$. Die Aktie ist das A und O. Aus diesem Grund gibt es dann auch solche Statements.Das ist nämlich wie eine 180°-Wende. Erst wollen sie reinstes Pay2Win in ihrem Spiel, doch ganz plötzlich, aus dem nichts, kam die Epiphanie. Pay2Win ist böse und spiegelt nicht das wieder, was der Konzern EA doch gerne wäre? Das ich nicht lacheEcht traurig wie in welche Richtung die Spieleindustrie treibt. Kapitalismus hält einfach überall Einzug. Natürlich war Geldscheffeln schon immer wichtig,...