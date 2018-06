Electronic Arts: Amy Hennig (Uncharted) arbeitet nicht mehr bei EA; Star-Wars-Projekt Ragtag ist jetzt anders - 4Players.de

Amy Hennig (Autorin und Game Director von Uncharted 1-3) arbeitet "technisch gesehen" nicht mehr bei Electronic Arts und stellt gerade ein Team für ein eigenes, unabhängiges Studio auf die Beine, dies verriet sie bei der Gamelab-Conference via Eurogamer Hennig hatte vorher bei EA Visceral als Creative Director an dem Star-Wars-Spiel mit dem Codenamen "Ragtag" gearbeitet. Im Oktober 2017 gab Publisher EA bekannt, dass EA Visceral Games geschlossen und das storybasierte, lineare Action-Adventure im Star-Wars-Universum von Amy Hennig stark verändert wird, um "grundlegenden Veränderungen des Spielemarktes" (offenere Welt; Game As A Service) Rechnung zu tragen ( wir berichteten ). In weiteren Berichten hieß es, dass sich der Titel in der "Development Hell" befand ( wir berichteten ).Amy Hennig sagte nun: "Ich arbeite unabhängig und bleibe unabhängig. Ich habe gerade mein eigenes kleines unabhängiges Studio gegründet und berate einige Leute. Ich hoffe, einige Leute an Bord holen zu können, ich würde gerne ein kleines Unternehmen von ungefähr sechs bis acht Leuten haben, höchstens 15, und einige weitere Projekte machen, einige VR Sachen - ich berate einige VR-Firmen und habe viel recherchiert, weil ich selbst nicht viel gespielt habe und noch nicht so richtig eingetaucht bin. (...) Also ja, ich mache nichts mit Star Wars. Und wer weiß, was die Zukunft bringen wird, aber dieses Projekt [bei EA] wurde auf die lange Bank geschoben. Das Studio in Vancouver arbeitet an etwas ganz anderem. Es ist wirklich nicht ... Weißt du, wenn man eine offenere Welt erstellt, dann ist es ein anderes Spiel als das, das wir gemacht haben. Jeder mochte, was wir gemacht hatten und ich würde gerne sehen, wie wir das irgendwie wiederbeleben können, aber es ist kompliziert."