Electronic Arts: Gewinnchancen der Karten in den Ultimate-Team-Modi bei FIFA und Madden werden offengelegt - 4Players.de

Electronic Arts wird die Gewinnchancen der Karten in den Ultimate-Team-Modi von FIFA 19 und Madden NFL 19 offenlegen, verriet Daryl Holt, (Vize-Präsident und COO von EA Sports) im Zuge der Gamelab-Konferenz via GamesIndustry und Eurogamer . Dieser Schritt zur besseren Transparenz ist höchstwahrscheinlich als Reaktion auf die Lootboxen-Kontroverse bei Star Wars Battlefront 2 und die Diskussionen um Verstöße gegen Glücksspielgesetze zu werten.Daryl Holt: "Wenn die Spieler bei Ultimate Team ein Karten-Paket kaufen, werden sie wissen, was sie bekommen. Sie erhalten eine bestimmte Anzahl von Objekten, die garantiert sind - und wir werden anfangen, Informationen zu den Quoten anzuzeigen, damit die Spieler sehen können, wie hoch ihre Chancen sind, etwas zu bekommen. Das wird in unseren 19er-Titeln so sein. Also, zumindest dieser Aspekt des Verstehens, wie hoch die Chancen sind, die Karte X, Y und Z zu bekommen." Genauere Angaben machte Holt nicht, meinte aber, dass die Kommunikation dieses Vorhabens eine Herausforderung sei.Holt ist der Ansicht, dass das Ultimate-Team-Modell zukunftsfähig ist: "Ich kann die Dinge auch in FIFA Ultimate Team verdienen, indem ich das Spiel spiele, auf welcher Stufe ich es auch immer spielen möchte. Ich kann dich auch schlagen, wenn du eine besser bewertete Mannschaft hast, wenn ich in FIFA besser bin als du. Ich mache mir keine Sorgen über meine Team-Bewertung ... Dieser Aspekt der Wahl und wie wir uns bei EA Sports damit beschäftigen, ist ein ganz anderer Gesichtspunkt, wie die Kontroverse, die um Battlefront aufkam."Erst kürzlich hob Patrick Söderlund (Chief Design Officer) hervor, dass diese (sehr umsatzstarke) Spielvariante völlig optional sei und die FIFA-Spiele abseits des Ultimate-Team-Modus auch genug Inhalte im Sinne des Preis-Leistungs-Verhältnisses bieten würden ( wir berichteten ).