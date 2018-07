Electronic Arts: Acht weitere Spiele bei Origin Access (PC) - 4Players.de

Mitglieder von Origin Access haben mittlerweile Zugriff auf acht weitere Titel, und zwar Cities: Skylines Jotun , Mad Games Tycoon, Ghost 1.0 und Crashlands.Der Abo-Dienst bietet Mitgliedern sofortigen Zugriff auf eine Spiele-Sammlung. EA stellt Origin Access für PC folgendermaßen vor: "Registriert euch noch heute und taucht ein in spannende Games und die stetig größer werdende Sammlung aus mehr als 110 PC-Spielen. Für nur 3,99 Euro pro Monat oder 24,99 Euro pro Jahr. Mit Play First Trials kommen Mitglieder zudem in den Genuss brandneuer EA-Spiele, bevor sie erscheinen und sparen 10 Prouzent auf Origin-Käufe, inklusive kompletter Spiele, Vorbestellungen, Erweiterungen, FIFA Points und mehr."