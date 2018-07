Electronic Arts: "Starker" Start in das Geschäftsjahr dank FIFA 18, Sims 4, FIFA Mobile und Digitalverkäufen - 4Players.de

Der grüne Balken repräsentiert die erzielten Umsätze der Live-Services wie Mikrotransaktionen und Ingame-Käufe an dem Gesamtdigitalumsatz. Stolze 450 Mio. Dollar Umsatz erzielte EA im besagten Quartal in diesem Bereich.

Electronic Arts hat den Geschäftsbericht für das erste Quartal (April bis Juni 2018) des laufenden Geschäftsjahres vorgelegt . Das Unternehmen hat 1,137 Mrd. Dollar umgesetzt (Vorjahr: 1,449 Mrd. Dollar). Auch der Gewinn ging um mehr als die Hälfte zurück, und zwar von 644 Mio. Dollar auf 293 Mio. Dollar. Im vergangenen Geschäftsjahr wirkte sich noch Mass Effect: Andromeda (21. März 2017) positiv auf die Einnahmen aus. Trotz des Rückgangs von Umsatz und Gewinn bezeichnet der CEO den Start in das Geschäftsjahr als "stark".Der Anteil der Digitalverkäufe nimmt weiter zu. Die digitalen Nettobuchungen in den vergangenen zwölf Monaten betrug 3,55 Milliarden Dollar - eine Steigerung um 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Anteil der Digitalverkäufe an den Gesamtverkäufen liegt mittlerweile bei 69 Prozent. Nettobuchungen sind definiert als der Nettobetrag der digital verkauften Produkte und Dienstleistungen sowie der ausgelieferten physischen Produkte in dem Zeitraum.Das Weltmeisterschaftsupdate für FIFA 18 (FIFA World Cup Russia 2018) hat mehr als 15 Millionen (einzigartige) Spieler angezogen, heißt es in dem Bericht. Mehr als 20 Millionen Spieler haben in der aktuellen Saison an kompetitiven FIFA-Matches (Spieler gegen Spieler) teilgenommen. Die "durchschnittliche" Zuschauerzahl stieg um 80 Prozent. Die Anzahl der Spieler von Die Sims 4 stieg um 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Seit dem Verkaufsstart von A Way Out haben 2,6 Millionen Spieler den kooperativen Titel von Hazelight ausprobiert. FIFA Mobile ist in China im besagten Quartal an den Start gegangen und belegte kurz darauf die Pole Position der Downloadcharts auf iOS. Auch auf WeChat war die Spielerbindung wohl besonders hoch.Die E3-Veranstaltung EA Play 2018 wird als Erfolg gewertet. Trailer und Videomaterial zu EA-Titeln wurde mehr als 165 Mio. Mal weltweit angeschaut. Außerdem hätten sie mehr als 60 "E3-Awards" erhalten - vor allem für Anthem, Battlefield 5 und FIFA 19.