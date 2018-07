Electronic Arts: Abo-Dienst Origin Access Premier für PC startet am 30. Juli - 4Players.de

Electronic Arts hat im Zuge der Veröffentlichung des jüngsten Geschäftsergebnisses bekanntgegeben (via Variety ), dass der kostenpflichtige Abo-Dienst Origin Access Premier am 30. Juli 2018 für PC an den Start gehen wird. Der Dienst wird 14,99 Euro pro Monat oder 99,99 Euro pro Jahr kosten. Mitglieder von Origin Access Premier werden direkt Zugriff auf Madden NFL 19 Battlefield 5 und Anthem erhalten. Origin Access Premier ist eine Erweiterung von Origin Access (3,99 Euro pro Monat; 24,99 Euro für das Jahresabo) und erinnert schwer an den Xbox Game Pass Premier bietet alle Features von Origin Access sowie zusätzlich kompletten und unbegrenzten Zugriff auf die Spiele von Electronic Arts ab fünf Tagen vor ihrer normalen Veröffentlichung. "Ja, richtig gelesen - keine zeitlich begrenzten Trials mehr. Du spielst das komplette Spiel bereits fünf Tage vor der Veröffentlichung, ohne es separat kaufen zu müssen, solange du deine Premier-Mitgliedschaft nicht kündigst", heißt es von EA. Außerdem hat man Zugriff auf The Vault und erhält zehn Prozent Rabatt auf vollständige Spiele, Vorbestellungen, Erweiterungen, FIFA Points und mehr im Origin Store ( FAQ-Bereich ).