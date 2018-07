Electronic Arts: "Auf's Haus": Verteilung kostenloser Spiele via Origin wird eingestellt - 4Players.de

Electronic Arts hat seit 2014 immer wieder ältere Spiele via Origin verschenkt - wie zum Beispiel Medal of Honor: Pacific Assault, Jade Empire: Special Edition und Need for Speed: Most Wanted. Die Aktionen trugen den Titel "Auf's Haus". Mittlerweile sind jedoch alle Informationen und auch die Unterseite bei Origin zu diesem Thema sang- und klanglos verschwunden, weswegen PC Gamer bei Electronic Arts nachgehakt hat. Ein Sprecher von EA bestätigte, dass das Programm nicht fortgeführt wird. Konkrete Gründe für die Einstellung wurden nicht genannt. Diejenigen, die sich kostenlose Spiele im Rahmen der Auf's-Haus-Aktion gesichert haben, sollen die Titel aber "für immer" behalten, stellte EA klar.Während "Auf's Haus" eingestellt wird, startet am 30. Juli 2018 der kostenpflichtige Abo-Dienst Origin Access Premier. Der Dienst wird 14,99 Euro pro Monat oder 99,99 Euro pro Jahr kosten. Mitglieder von Origin Access Premier werden direkt Zugriff auf Madden NFL 19, FIFA 19, Battlefield 5 und Anthem erhalten. Origin Access Premier ist eine Erweiterung von Origin Access und erinnert schwer an den Xbox Game Pass.