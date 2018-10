Electronic Arts: Jade Raymond verlässt das Unternehmen - 4Players.de

Prominenter Abgang bei Electronic Arts: Wie Game Informer berichtet, verlässt Jade Raymond das Unternehmen. Die ehemalige Ubisoft-Produzentin, die u.a. an Assassin's Creed, Splinter Cell: Blacklist und beiden Watch-Dogs-Titeln mitgewirkt hat, wechselte im Jahr 2015 zu Electronic Arts und übernahm dort die Leitung der Motive Studios.Dort unterstützte man nicht nur andere Teams des Publishers, sondern arbeitete auch an eigenen Projekten, darunter ein Open-World-Spiel im Universum von Star Wars und eine neue Action-Adventure-IP. Außerdem ging die enttäuschende Kampagne aus Star Wars Battlefront 2 auf das Konto des Studios.Wohin es Raymond verschlägt, ist noch nicht bekannt. Bereits vor einigen Monaten räumte sie ein, dass es im Zusammenhang mit der neuen IP wohl einige Probleme gibt. So sollen einige Mitarbeiter bereits gekündigt haben und das Projekt soll immer noch in der Konzeptphase feststecken.In einem Statement gegenüber dem Magazin gibt Electronic Arts bekannt, dass Laura Miele die Nachfolge von Raymond antreten wird. Sie war zuvor bereits als Präsidentin von Monolith und SVP of Product and Development bei Warner Bros tätig. Zudem half sie bereits dabei, EA-Team von BioWare bis Maxis zu leiten.