Electronic Arts: Neue Spiele: Plants vs. Zombies, Need for Speed und Titanfall; BF5, FIFA 19 und C&C: Rivals hinter den Erwartungen - 4Players.de

Bei der Präsentation des aktuellen Geschäftsberichts hat Electronic Arts bekannt gegeben, dass sich neue Spiele aus den Reihen "Plants vs. Zombies" und "Need for Speed" in Entwicklung befinden. Im Laufe dieses Jahres wird auch ein neues Titanfall-Spiel erscheinen, das nicht Free-to-play (wie Apex Legends ) sein wird und mit "einer gewissen Besonderheit/Wendung" aufwarten soll. Star Wars: Jedi Fallen Order von Respawn Entertainment ist weiterhin für Herbst 2019 geplant. Die typischen Sportspiele von EA werden ebenfalls im Herbst 2019 folgen.Der Publisher schätzt, bis Ende März 2019 zwischen fünf und sechs Millionen Exemplare von Anthem verkaufen zu können. Battlefield 5 wurde bekanntlich auf November 2018 verschoben, um sich anstatt auf den Battle-Royale-Modus auf die Einzelspieler-Kampagne konzentrieren zu können. Diese Verschiebung hat sich nicht ausgezahlt. Die Absatzerwartungen im Quartal (Oktober bis Dezember 2018) wurden nicht erreicht. Der Shooter hat sich 7,3 Millionen Mal verkauft. Die Prognose lag bei 8,3 Millionen. Firestorm (Battle Royale) soll nun im März 2019 als Live-Update folgen. Battlefield 1 hat noch vier Millionen monatlich aktive Spieler. Battlefield 4 liegt bei zwei Millionen.Der Absatz von FIFA 19 blieb im Vergleich zu FIFA 18 unverändert und hat die internen Erwartungen nicht erfüllt. Dennoch verkaufte das Unternehmen im Kalenderjahr 2018 mehr Exemplare aus der FIFA-Reihe als je zuvor. Auch FIFA 18 läuft weiterhin gut. Command & Conquer: Rivals für Android und iOS hat weder zu hohen Installationszahlen noch zu hohen Einnahmen geführt. Es hat "unterdurchschnittlich abgeschnitten". FIFA Online 4 hat in Korea eine gute Performance gezeigt. In China hat es nicht in gleicher Weise funktioniert.EA entwickelt derzeit eine Technologie, die Cloud-Spiele / Game-Streaming beschleunigen und dadurch die Größe des Marktes auf bis 3 Mrd. Dollar erhöhen kann. Sie sehen ihren aktuellen Abo-Service (EA Access, Origin Access) als großen Wettbewerbsvorteil. EA Access soll in diesem Jahr auf einer neuen "großen Plattform" starten (sehr wahrscheinlich PS4).Quellen: Electronic Arts Resetera und Daniel Ahmad