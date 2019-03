Electronic Arts: EA Play 2019: E3-Veranstaltung ohne Pressekonferenz, aber mit mehr Livestreams - 4Players.de

Erste Einblicke in einige unserer größten Spieletitel.

Exklusive Inhalte der bekanntesten Spieleentwickler der Welt.

Die Teilnahme ist für jeden frei.



Auch in diesem Jahr plant Electronic Arts wieder eine eigene Veranstaltung im Rahmen der E3 2019. Diesmal verzichtet der Publisher aber auf eigene Pressekonferenz. Stattdessen wird eine neue Auftaktveranstaltung versprochen , die in der Freitagnacht des 7. Juni 2019 stattfinden wird. "Wir verzichten in diesem Jahr auf die Pressekonferenz und zeigen stattdessen diverse Livestreams, die innerhalb der ersten beiden Tage des Events ausgestrahlt werden. (...) Mehr Gameplay und mehr Eindrücke von den Teams, die die Spiele entwickeln", heißt es. EA Play 2019 wird vom 7. bis 9. Juni 2019 stattfinden (Ort: Hollywood Palladium).Der Publisher schreibt weiter: "In diesem Jahr lautet das Motto 'Weniger reden, mehr spielen!'. Dies wird auch in einem Event thematisiert, das sich voll und ganz auf das Herzstück von EA Play konzentriert: Unsere Spieler-Communities und die Spiele, die sie lieben.Das Wochenende ist zum Spielen da! Deswegen haben wir das diesjährige EA PLAY-FanFest auf Samstag, den 8. Juni 2019, und Sonntag, den 9. Juni 2019, verlegt, um den Spielern direkte Einblicke in unsere Spieletitel zu ermöglichen. Es werden ebenfalls Content-Creator live aus unserer Creators Cave im Hollywood Palladium streamen und Gameplay für unsere Online-Zuschauer bereitstellen. Die gesamten Online-Inhalte von EA Play werden auf EA.com zu finden sein. Spieler können mittels exklusiver Gameplays, Interviews mit den Entwicklern und aktueller Kurzmeldungen einen Blick hinter die Kulissen unserer Spiele werfen."