game - Verband der deutschen Games-Branche: September 2018: Sales Awards für Fifa 19 und Forza Motorsport 7 - 4Players.de

Im September 2018 hat der game - Verband der deutschen Games-Branche vier Sales Awards "für besondere Verkaufserfolge" verliehen. Fifa 19 hat sich bereits wenige Tage nach der Veröffentlichung im September über 500.000 Mal auf PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One verkauft und erhält deswegen den game Sales Award Sonderpreis. Mehr als 200.000 Mal ist Marvel's Spider-Man (exklusiver PS4-Titel) verkauft worden. Außerdem haben Shadow of the Tomb Raider sowie Forza Motorsport 7 jeweils die Hürde von 100.000 verkauften Spielen genommen. Beide Titel erhalten hierfür einen game Sales Award in Gold.Im September 2018 geht ein game Sales Award Sonderpreis an:Ein game Sales Award in Platin geht an:Ein game Sales Award in Gold geht jeweils an:Der Verband schreibt über die game Sales Awards: "Zu Beginn jedes Monats teilt das Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment dem game die aktuellen Verkaufszahlen der meistverkauften Computer- und Videospiele in Deutschland mit. Spiele, die in den ersten zwölf Monaten nach ihrer Veröffentlichung mehr als 100.000, 200.000 beziehungsweise 500.000 Exemplare plattformübergreifend verkauft haben, werden mit dem game Sales Award in Gold, Platin beziehungsweise dem Sonderpreis ausgezeichnet. Die ausgewiesenen Verkaufsmengen enthalten plattformspezifische Hochrechnungsfaktoren zur Gesamtmarktabdeckung und zur Berücksichtigung digitaler Verkäufe. Die Festlegung dieser Faktoren obliegt dem game in Zusammenarbeit mit GfK Entertainment. Zusätzlich können Anbieter von Computer- und Videospielen dem game ihre kumulierten Digital-Verkäufe bis zum achten Tag des laufenden Monats und nach Plattformen unterteilt unter sales-award@game.de melden. Der game verpflichtet sich zur Wahrung der Vertraulichkeit der gemeldeten Mengen, überprüft sie und berücksichtigt sie entsprechend bei der Ermittlung der relevanten Verkaufsmengen."